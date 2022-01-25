Galatasaray'da 21 puanlık kabus

Ligde kötü günler geçiren Galatasaray bu sezon öne geçtiği maçlarda 21 puan kaybetti.

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Galatasaray'da 21 puanlık kabus
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25 Ocak 2022 11:32
Galatasaray bu sezon öne geçtiği maçlarda tam 21 puan kaybetti. Skoru tutamayan sarı-kırmızılı takım, 5 yenilgi, 3 beraberlikle kaderine razı oldu. İlk yarısını 2-1 önde kapattığı maçta Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

İlk golü atan taraf olmasına rağmen Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Geriye düşmesine rağmen 2-1'i bulduğu Altay'a bir puan verdi. Torrent yönetiminde öne geçtiği 3 karşılaşmada Hatay'a 4-2, Kasımpaşa'ya 3-1, Trabzon'a 2-1 kaybetti.

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