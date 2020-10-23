Galatasaray, Bursaspor'dan iki ismin peşinde

Devre arasında kadrosuna yeni oyuncular katmak isteyen Galatasaray, Bursaspor'un iki genç ismini gündeme aldı.

Haber; Sabah
Galatasaray, Bursaspor'dan iki ismin peşinde
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23 Ekim 2020 12:34
Geleceğe yatırım yapmak isteyen Galatasaray, devre arasında Bursaspor'un kapısını çalacak.

Sarı-kırmızılılar, Timsah'ın 20 yaşındaki iki yıldız adayı için teklif yapacak.

A takımda forma giyen 21 Haziran 2000 doğumlu sağ bek İsmail Çokçalış ile 8 Aralık 1999 doğumlu sağ açık Burak Kapacak, Galatasaray'ın listesine girdi.

1.75 boyundaki İsmail, bu sezon 5 maçta forma giyerken 1 gol attı.

Ümit Milli Takım'da da oynayan 1.80'lik Burak ise 5 maçta 2 gol, 2 asistle ön plana çıktı.



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