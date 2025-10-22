22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Galatasaray - Bodo/Glimt maçına 5 kulüp scout gönderiyor

Liverpool galibiyetiyle Avrupa devlerinin dikkatini çeken Galatasaray'ı, Bodo/Glimt maçında Roma, Napoli, Wolves, Everton ve Stuttgart scoutları tribünden izleyecek.

calendar 22 Ekim 2025 13:56
Galatasaray - Bodo/Glimt maçına 5 kulüp scout gönderiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken, temsilcimiz Galatasaray kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
 
LIVERPOOL GALİBİYETİ SONRASI İLGİ ARTTI
 
Özellikle Liverpool karşısında sergilediği etkileyici performans ve alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Galatasaray, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Hem takım oyunu hem de bireysel performanslar dikkat çekerken, Galatasaraylı futbolcular Avrupa devlerinin radarına girdi.
 
SCOUT AKINI: 5 KULÜP AKREDİTASYON TALEP ETTİ
 
SkySpor'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray - Bodo/Glimt maçına Avrupa'nın önde gelen kulüpleri scout ekiplerini gönderiyor.
 
İtalya'dan Roma ve Napoli, İngiltere'den Wolverhampton ve Everton ile Almanya'dan Stuttgart yetkilileri, karşılaşmayı Rams Park tribünlerinden takip edecek.
 
Bu gelişme, Galatasaray kadrosundaki oyuncuların Avrupa pazarındaki değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
