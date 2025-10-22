Galatasaray - Bodo/Glimt maçına 5 kulüp scout gönderiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken, temsilcimiz Galatasaray kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

LIVERPOOL GALİBİYETİ SONRASI İLGİ ARTTI

Özellikle Liverpool karşısında sergilediği etkileyici performans ve alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Galatasaray, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Hem takım oyunu hem de bireysel performanslar dikkat çekerken, Galatasaraylı futbolcular Avrupa devlerinin radarına girdi.

SCOUT AKINI: 5 KULÜP AKREDİTASYON TALEP ETTİ

SkySpor'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray - Bodo/Glimt maçına Avrupa'nın önde gelen kulüpleri scout ekiplerini gönderiyor.

İtalya'dan Roma ve Napoli, İngiltere'den Wolverhampton ve Everton ile Almanya'dan Stuttgart yetkilileri, karşılaşmayı Rams Park tribünlerinden takip edecek.

Bu gelişme, Galatasaray kadrosundaki oyuncuların Avrupa pazarındaki değerini bir kez daha gözler önüne seriyor.