Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile karşılaştı.
EPET Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 4-1 kazandı. Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Praciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6'da Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan, mücadelenin 70. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Temsilcimiz Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.
GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.
Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius görev bekledi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maçın kadrosunda yer almadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.
Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.
SPARTA PRAG'IN KADROSU
Sparta Prag ise Galatasaray ile oynadığı ilk maça göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Çekya ekibinde ilk maçta cezalı duruma düşen Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic kadroda bulunmazken, Adam Karabec de yedeğe çekildi.
Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Filip Panak, Tomas Wiesner, Victor Olatunji ve Lukas Haraslin görev yaptı.
Öte yandan Sparta Praglı taraftarlar, maç öncesinde tribünde büyük bir pankart açtı. Kocaman bir aslan figürünün yer aldığı pankartın alt bölümünde İngilizce "Çek aslanı, Türk etine aç." yazısına yer verildi.
TEMSİLCİMİZİN KALESİNDE ŞOK GOL
Galatasaray'ın Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maça kötü başladı. Ev sahibi ekip seyircisinin de avantajıyla baskı kurdu.
Kerem Demirbay'ın orta alanda kaybettiği topu Kairinen, savunma arkasına sarkan Preciado'yu gördü. Sağ çaprazda karşı karşıya kalan Ekvadorlu oyuncu, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi.
Preciado, Avrupa Kupaları'ndaki ikinci golünü kaydetti. İlk maçta da sarı kırmızılı takıma gol atmıştı.
GALATASARAY HEMEN YANIT VERDİ
8. dakikada topu ağlarında bulan temsilcimiz, rakip kaleye yüklenmeye başladı.
Üst üst ataklarla rakip kaleye yüklenen temsilcimiz, Prag'a hemen cevap vermeyi başardı.
Maçın 16. dakikasında Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı ve takımı adına beraberliği getiren golü kaydetti.
Golde potansiyel ofsayt incelemesi yapılsa da Hakem Taylor, filelere giden golü geçerli saydı.
GALATASARAY ATAKLARI SIKLAŞTIRDI
Galatasaray golün ardından ciddi bir baskı kursa da skoru 2-1'e getiremedi. Icardi'nin 22. dakikada yay üzerindeki Torreira'ya bıraktığı topu Uruguyalı ortasaha kaleye vurdu. Bu top üstten az farkla auta gitti.
1-1'lik skor temsilcimize yettiğinden dolayı temponun yükselmemesi için uğraştı. Maç yaklaşık 10 dakika orta sahada sıkıştı kaldı.
MUSLERA İZİN VERMEDİ
İlk yarının sonlarına doğru Muslera'dan kritik bir kurtarış geldi. Sağ kanattan gelişen Prag atağında Preciado, içeri çevirdi. Olatunji'nin sağ topuğuyla yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
PRAG'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Maçın 41. dakikasında Kairinen'in derin pasını Kuchta iyi kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Prag'ın kaydettiği bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Temsilcimiz bu karar ile derin bir nefes aldı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARIYA PRAG İYİ BAŞLADI!
Ev sahibi Prag ikinci yarıya da çok etkili başladı. Kale önünde topla buluşan Haraslin, uzak köşeye plase düşündü. Neyse ki top direğin dibinden auta gitti.
Barış Alper'in kısa pasında Olatunji araya girdi. Karşı karşıya kalan Praglı oyuncu, Abdülkerim'in de markajıyla topu yandan dışarı attı. Sarı kırmızılı takım kalesindeki bir tehlikeli atağı daha atlatmış oldu.
DRIES MERTENS KAÇIRDI
Bu kez Galatasaray etkili geldi. Icardi'nin basında yay üzerinde topu kontrol eden Mertens, ayağının içiyle vuruşunu yaptı ama top direğin dibinden dışarı gitti.
GALATASARAY 70. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Orta alanda Kaan'ın Haraslin'e yaptığı müdahaleyi VAR'da izleyen Taylor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
PRAG 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Sparta Prag Tuci'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Zeleny'nin soldan ortasına iyi yükselen Tuci, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Temsilcimiz on kişi kalmasının ardından oyunun kontrolü tamamen Prag'a geçti. Galatasaray yüklenmekte bir hayli zorlandı.
SPARTA PRAG SKORU 3-1 YAPTI
Galatasaray, 10 kişi kalmasının ardından yüklenmekte bir hayli zorlanırken kalesinde bir gol daha buldu. Tuci, savunma arkasına hareketlenen Haraslin'e çok iyi bir top gönderdi. Haraslin çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
Prag son bolümde bir gol daha buldu. Zaha'nın kaptırdığı topta Laçi, savunma arkasına sarkan Kutcha'yı gördü. Kutcha, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray son bölümde kapanan Prag savunmasını açmakta bir hayli zorlandı. 4-1 kaybeden sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.
16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.
20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kuchta'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Haraslin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasında araya girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Olatunji'nin yerden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.
70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Anthony Taylor, Haraslin'e yaptığı faul nedeniyle Kaan Ayhan'a önce sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Taylor, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Kaan Ayhan'ı oyundan ihraç etti.
74. dakikada Sparta Prag, skoru 2-1 yaptı. Zeleny'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Tuci'nin kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti.
80. dakikada Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı. Tuci'nin uzun pasında savunmada Sanchez'in ayak koyamadığı topla buluşan Haraslin, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Sparta Prag, son 16 turuna yükseldi.
Stat: Letna
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner (Dk. 72 Zeleny), Olatunji (Dk. 66 Tuci), Kuchta, Haraslin (Dk. 87 Sadilek)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Dk. 75 Tete), Torreira (Dk. 83 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 62 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 8 Preciado, Dk. 74 Tuci, Dk. 80 Haraslin, Dk. 90+6 Kuchta (Sparta Prag), Dk. 16 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 70 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kerem Demirbay, Dk. 24 Berkan Kutlu, Dk. 90+6 Vinicius (Galatasaray), Dk. 31 Sorensen, Dk. 76 Kuchta, Dk. 85 Preciado (Sparta Prag)
EPET Arena'da oynanan maçı Sparta Prag 4-1 kazandı. Prag'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Praciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6'da Kuchta kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan, mücadelenin 70. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Temsilcimiz Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.
GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta görev alan oyunculardan Victor Nelsson ve Derrick Köhn maçın kadrosunda yer almazken, Tete ise yedeğe çekildi. Victor Nelsson Sparta Prag ile oynanan ilk maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı olduğu, Derrick Köhn de UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için kadroda yer almadı.
Sparta Prag ile oynanan rövanş maçında bu üç futbolcunun yerine Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira forma giydi.
Galatasaray karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius görev bekledi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maçın kadrosunda yer almadı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.
Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.
SPARTA PRAG'IN KADROSU
Sparta Prag ise Galatasaray ile oynadığı ilk maça göre kadroda 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Çekya ekibinde ilk maçta cezalı duruma düşen Matej Rynes, Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic kadroda bulunmazken, Adam Karabec de yedeğe çekildi.
Rövanş karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Filip Panak, Tomas Wiesner, Victor Olatunji ve Lukas Haraslin görev yaptı.
Öte yandan Sparta Praglı taraftarlar, maç öncesinde tribünde büyük bir pankart açtı. Kocaman bir aslan figürünün yer aldığı pankartın alt bölümünde İngilizce "Çek aslanı, Türk etine aç." yazısına yer verildi.
TEMSİLCİMİZİN KALESİNDE ŞOK GOL
Galatasaray'ın Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maça kötü başladı. Ev sahibi ekip seyircisinin de avantajıyla baskı kurdu.
Kerem Demirbay'ın orta alanda kaybettiği topu Kairinen, savunma arkasına sarkan Preciado'yu gördü. Sağ çaprazda karşı karşıya kalan Ekvadorlu oyuncu, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi.
Preciado, Avrupa Kupaları'ndaki ikinci golünü kaydetti. İlk maçta da sarı kırmızılı takıma gol atmıştı.
GALATASARAY HEMEN YANIT VERDİ
8. dakikada topu ağlarında bulan temsilcimiz, rakip kaleye yüklenmeye başladı.
Üst üst ataklarla rakip kaleye yüklenen temsilcimiz, Prag'a hemen cevap vermeyi başardı.
Maçın 16. dakikasında Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı ve takımı adına beraberliği getiren golü kaydetti.
Golde potansiyel ofsayt incelemesi yapılsa da Hakem Taylor, filelere giden golü geçerli saydı.
GALATASARAY ATAKLARI SIKLAŞTIRDI
Galatasaray golün ardından ciddi bir baskı kursa da skoru 2-1'e getiremedi. Icardi'nin 22. dakikada yay üzerindeki Torreira'ya bıraktığı topu Uruguyalı ortasaha kaleye vurdu. Bu top üstten az farkla auta gitti.
1-1'lik skor temsilcimize yettiğinden dolayı temponun yükselmemesi için uğraştı. Maç yaklaşık 10 dakika orta sahada sıkıştı kaldı.
MUSLERA İZİN VERMEDİ
İlk yarının sonlarına doğru Muslera'dan kritik bir kurtarış geldi. Sağ kanattan gelişen Prag atağında Preciado, içeri çevirdi. Olatunji'nin sağ topuğuyla yaptığı vuruş kaleci Muslera'da kaldı.
PRAG'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI
Maçın 41. dakikasında Kairinen'in derin pasını Kuchta iyi kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Prag'ın kaydettiği bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Temsilcimiz bu karar ile derin bir nefes aldı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARIYA PRAG İYİ BAŞLADI!
Ev sahibi Prag ikinci yarıya da çok etkili başladı. Kale önünde topla buluşan Haraslin, uzak köşeye plase düşündü. Neyse ki top direğin dibinden auta gitti.
Barış Alper'in kısa pasında Olatunji araya girdi. Karşı karşıya kalan Praglı oyuncu, Abdülkerim'in de markajıyla topu yandan dışarı attı. Sarı kırmızılı takım kalesindeki bir tehlikeli atağı daha atlatmış oldu.
DRIES MERTENS KAÇIRDI
Bu kez Galatasaray etkili geldi. Icardi'nin basında yay üzerinde topu kontrol eden Mertens, ayağının içiyle vuruşunu yaptı ama top direğin dibinden dışarı gitti.
GALATASARAY 70. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI!
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Orta alanda Kaan'ın Haraslin'e yaptığı müdahaleyi VAR'da izleyen Taylor, doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
PRAG 2-1 ÖNE GEÇTİ!
Sparta Prag Tuci'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Zeleny'nin soldan ortasına iyi yükselen Tuci, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Temsilcimiz on kişi kalmasının ardından oyunun kontrolü tamamen Prag'a geçti. Galatasaray yüklenmekte bir hayli zorlandı.
SPARTA PRAG SKORU 3-1 YAPTI
Galatasaray, 10 kişi kalmasının ardından yüklenmekte bir hayli zorlanırken kalesinde bir gol daha buldu. Tuci, savunma arkasına hareketlenen Haraslin'e çok iyi bir top gönderdi. Haraslin çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.
Prag son bolümde bir gol daha buldu. Zaha'nın kaptırdığı topta Laçi, savunma arkasına sarkan Kutcha'yı gördü. Kutcha, karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Galatasaray son bölümde kapanan Prag savunmasını açmakta bir hayli zorlandı. 4-1 kaybeden sarı kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.
8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.
16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.
20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kuchta'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Haraslin'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
55. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın geri pasında araya girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Olatunji'nin yerden yaptığı vuruşta, top yandan az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan az farkla oyun alanını terk etti.
70. dakikada Kaan Ayhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Anthony Taylor, Haraslin'e yaptığı faul nedeniyle Kaan Ayhan'a önce sarı kart gösterdi. VAR'dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Taylor, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Kaan Ayhan'ı oyundan ihraç etti.
74. dakikada Sparta Prag, skoru 2-1 yaptı. Zeleny'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Tuci'nin kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın uzanamadığı köşeden ağlara gitti.
80. dakikada Sparta Prag, farkı 2'ye çıkardı. Tuci'nin uzun pasında savunmada Sanchez'in ayak koyamadığı topla buluşan Haraslin, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
90+6. dakikada Sparta Prag bir gol daha attı. Hızlı gelişen ve Galatasaray'ın bir oyuncuyla yakalandığı atakta Laçi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Kuchta, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 4-1'e getirdi.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Sparta Prag, son 16 turuna yükseldi.
Stat: Letna
Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner (Dk. 72 Zeleny), Olatunji (Dk. 66 Tuci), Kuchta, Haraslin (Dk. 87 Sadilek)
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay (Dk. 75 Tete), Torreira (Dk. 83 Vinicius), Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 62 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Zaha), Icardi
Goller: Dk. 8 Preciado, Dk. 74 Tuci, Dk. 80 Haraslin, Dk. 90+6 Kuchta (Sparta Prag), Dk. 16 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 70 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Kerem Demirbay, Dk. 24 Berkan Kutlu, Dk. 90+6 Vinicius (Galatasaray), Dk. 31 Sorensen, Dk. 76 Kuchta, Dk. 85 Preciado (Sparta Prag)
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