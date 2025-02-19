Galatasaray, Avrupa'da 328. kez sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki 327 müsabakada 116 galibiyet, 123 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da 328. kez sahne alacak
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19 Şubat 2025 12:45
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 104. maç

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 103 40 35 28 166 139
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 327 116 88 123 449 496
Hollanda takımlarına karşı kötü performans

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.

Hollanda temsilcilerine karşı Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor
16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0
30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0
19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1
30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0
18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0
21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1
28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2
28.11.2024 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1
30.01.2025 Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray 2-1
13.02.2025 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1
AZ Alkmaar, Türk takımlarına hiç yenilmedi

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

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