Galatasaray, Avrupa'da 321. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Avrupa'da 321. maçına çıkacak
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22 Ekim 2024 15:06
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında çarşamba günü sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 321. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 320 müsabakanın 114'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 85 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 434 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 479 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de galibiyet sayısı daha fazla

"Cimbom" bu sezon yer aldığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında daha önce yaşadığı büyük başarılarla dikkati çekiyor.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 96 karşılaşmada 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 122 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde son 16 maçın 14'ünü kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünde rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 16 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

 

- Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 96 38 32 26 151 122
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 320 114 85 121 434 479
Galatasaray, İsveç takımlarına karşı zorlanıyor

Tarihinde ilk kez Elfsborg ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileri karşısında kötü bir istatistiğe sahip.

Galatasaray, 1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 7 kez İsveç takımlarına rakip oldu. Söz konusu maçların sadece 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada İsveç takımlarıyla yaptığı 4 müsabakada ikişer beraberlik ve yenilgi alarak, galip gelemedi.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında İsveç takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Skor
1976-1977 UEFA Kupa Galipleri Kupası AIK-Galatasaray 1-2
1976-1977 UEFA Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-AIK 1-1
1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Göteborg-Galatasaray 1-0
1994-1995 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Göteborg 0-1
2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Helsingborg 2-3
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Östersund-Galatasaray 2-0
2017-2018 UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Östersund 1-1
Müzesinde 2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.

Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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