Galatasaray attı, iptal oldu!

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta 37. dakikada ikinci golü buldu.
Bu dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Carlos Vinicius, ceza sahasında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu oyuncular, bu pozisyonda faul itirazında bulundu.
Hakem Abdulkadir Bitigen, Carlos Vinicius'un hava topuna yükselirken Kaluzinski'ye faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.
Bu dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Carlos Vinicius, ceza sahasında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu oyuncular, bu pozisyonda faul itirazında bulundu.
Hakem Abdulkadir Bitigen, Carlos Vinicius'un hava topuna yükselirken Kaluzinski'ye faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.
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