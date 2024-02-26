Galatasaray attı, iptal oldu!

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 37. dakikada ikinci golü buldu. Abdulkadir Bitigen, gol pozisyonunda faul olduğunu işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray attı, iptal oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2024 20:41
Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile oynadığı maçta 37. dakikada ikinci golü buldu.

Bu dakikada Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Carlos Vinicius, ceza sahasında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Antalyasporlu oyuncular, bu pozisyonda faul itirazında bulundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, Carlos Vinicius'un hava topuna yükselirken Kaluzinski'ye faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery