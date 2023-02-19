Galatasaray arayı çalışarak geçiriyor

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.



Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, ısınma sonrası üç gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.



Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.



Hazırlıklarına 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağı Antalya kampında devam edecek Galatasaray, akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek.





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