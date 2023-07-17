ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleciiydi. Fernando Muslera'ya yedek arayan Sarı-Kırmızılıları gündemine sürpriz bir isim girdi.Okan Kocuk ile yollarını ayıran Galatasaray, sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cim Bom'un takibe aldığı son isimoldu.Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü.Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Muhammed Şengezer, 27 gole engel olamamıştı. 26 yaşındaki eldiven 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.