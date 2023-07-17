Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hedeflerinden biri de kaleci transferiydi. Fernando Muslera'ya yedek arayan Sarı-Kırmızılıları gündemine sürpriz bir isim girdi.
GALATASARAY İÇİN MUHAMMED ŞENGEZER İDDİASI
Okan Kocuk ile yollarını ayıran Galatasaray, sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cim Bom'un takibe aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu.
Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR İLE 2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Muhammed Şengezer, 27 gole engel olamamıştı. 26 yaşındaki eldiven 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.
GALATASARAY İÇİN MUHAMMED ŞENGEZER İDDİASI
Okan Kocuk ile yollarını ayıran Galatasaray, sonraki süreçte birçok isimle temas kurmuştu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cim Bom'un takibe aldığı son isim Muhammed Şengezer oldu.
Başakşehir'de geçtiğimiz sezonun son döneminde kaleyi devralan ve gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki Muhammed Şengezer'in Galatasaray'ın radarında olduğu öne sürüldü.
BAŞAKŞEHİR İLE 2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Muhammed Şengezer 2022 yılında Başakşehir ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.
Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Muhammed Şengezer, 27 gole engel olamamıştı. 26 yaşındaki eldiven 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.