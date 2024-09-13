Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.



BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK



Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu, Rolland Sallai, bu akşam İstanbul'da olacak.

RUBEN VARGAS DA GÜNDEMDE