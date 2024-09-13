Transfer çalışmalarını sürdüren Roma'dan Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, sol kanat takviyesi için rotayı son saatlerde Almanya'ya çevirdi.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için Galatasaraylı idareciler resmi girişimde bulundu.
Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu, Rolland Sallai, bu akşam İstanbul'da olacak.
ROLAND SALLAI KİMDİR?
Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai'nin Freiburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.
RUBEN VARGAS DA GÜNDEMDE
Öte yandan son saatleri oldukça hareketi geçiren Galatasaray, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rubén Vargas için resmi teklif yaptı. Galatasaraylı yöneticilerin anlaşması halinde, Sallai ve Vargas'ı aynı anda transfer edebileceği öğrenildi.
RUBEN VARGAS KİMDİR?
Augsburg'un 2019 yılında 4 milyon euro ödeyerek Luzern'den transfer ettiği Rubern Vargas, geçen sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Vargas'ın Augsburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.
Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için Galatasaraylı idareciler resmi girişimde bulundu.
Galatasaray, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon € + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland Sallai transferi için 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek.
BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu, Rolland Sallai, bu akşam İstanbul'da olacak.
ROLAND SALLAI KİMDİR?
Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai'nin Freiburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.
RUBEN VARGAS DA GÜNDEMDE
Öte yandan son saatleri oldukça hareketi geçiren Galatasaray, Augsburg forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rubén Vargas için resmi teklif yaptı. Galatasaraylı yöneticilerin anlaşması halinde, Sallai ve Vargas'ı aynı anda transfer edebileceği öğrenildi.
RUBEN VARGAS KİMDİR?
Augsburg'un 2019 yılında 4 milyon euro ödeyerek Luzern'den transfer ettiği Rubern Vargas, geçen sezon 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Vargas'ın Augsburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.
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