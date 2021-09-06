Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı!

Yeni sezonda kadrosuna 10 futbolcu katan Galatasaray, Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Aliou Dieng için teklifini yaptı!
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06 Eylül 2021 08:40
Kadrosunu 10 transferle güçlendiren Galatasaray, ön libero takviyesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Uzun süredir El Ehli takımından Malili Aliou Dieng'i takip eden ve isteyen sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcu için Mısır kulübüne 1.5 milyon Euro 1 yıllık kiralama ve 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Dieng için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep eden El Ehli'ye en geç 2 gün içinde vereceği cevaba göre ön libero transferinin rotası şekillenecek.

Dieng, geçen sezon El Ahly formasıyla 51 maça çıktı. 


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