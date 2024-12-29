Galatasaray, Aliağa Petkimspor karşısında zorlanmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Aliağa Petkimspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligde üst üste 7. maçını kazandı.
Sarı-Kırmızılılar ligde 21 puanla 4. sıraya yükselirken Aliağa Petkimspor 15 puanla 11. sırada bulunuyor.
Aliağa Petkimspor'da Wesley Van Beck 16 sayı, Jaime Echenique 15 sayı kaydederken Galatasaray'da Ebuka Izundu 15, Will Cummings 14, Buğrahan Tuncer 14 sayı attı. Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15
Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9
1. Periyot: 26-29
Devre: 48-55
3. Periyot: 56-76
ENKA Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Aliağa Petkimspor'u 94-77'lik skorla mağlup etti.
Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligde üst üste 7. maçını kazandı.
Sarı-Kırmızılılar ligde 21 puanla 4. sıraya yükselirken Aliağa Petkimspor 15 puanla 11. sırada bulunuyor.
Aliağa Petkimspor'da Wesley Van Beck 16 sayı, Jaime Echenique 15 sayı kaydederken Galatasaray'da Ebuka Izundu 15, Will Cummings 14, Buğrahan Tuncer 14 sayı attı. Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15
Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9
1. Periyot: 26-29
Devre: 48-55
3. Periyot: 56-76