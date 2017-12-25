İLGİLİ VİDEO

Fulham'da bonservisinin sona ermesinin ardından Galatasaray'ın transfer etmek istediği ancak sarı-kırmızılıların imza attıramadığı, Celtic'in yolunu tuttu. Celtic'te harika performans gösteren Moussa Dembele, bu kez İngiltere'ye yeniden dönüyor.Celtic'teki performansının yanı sıra Fransa U21 Takımı'nda da forma giyen ve gelecek vaadeden Moussa Dembele için İngiliz basınından son dakika haberi geldi. İngiltere Premier Lig'e bu sezon yükselen Brighton & Hove Albion'ın Moussa Dembele'nin transferi için Celtic ile anlaştığı öne sürüldü.Haberin detayında Moussa Dembele için Brighton & Hove Albion'ın 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Celtic'in de bu rakamı kabul ettiği vurgulandı. Öte yandan Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Chris Hughton, Chelsea maçı öncesinde Dembele ile ilgili gelen soruya "Çok iyi bir sezon geçiren çok iyi bir oyuncu. Bizim futbolcumuz değil ama muhtemelen isteyebileceğimiz 100 isimden biri olabilir." dedi.Celtic'teki ilk sezonunda 49 maçta 31 gol atan Moussa Dembele, bu sezon başında ciddi bir sakatlık sorunu yaşadı. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta 8 gol kaydetti.