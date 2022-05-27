Galatasaray'ın sahip olduğu Galatasaray Adası'na talip çıktı.



Cumhuriyet gazetesinden Jale Özgentürk'ün haberine göre; Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Oteli'nin ortağı olan Katarlı Alfardan Grubu, otelin karşısında yer alan Galatasaray Adası'na da talip oldu.



Haberin detayında, Alfardan Grubu'nun Galatasaray Adası için sunacağı teklife dair detay yer almadı.



2013'te Türkiye piyaasına Alternatif Bank'ı alarak giren Alfardan Grubu'nun Galatasaray Adası dışında Türkiye çapında birçok yatırıma hazırlandığı da belirtildi.





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