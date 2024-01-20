Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi!

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, kısa sürede Avrupa seviyesinde bir savunmacıya dönüştü. İtalyanlar'ın istediği yıldız stoper için yönetimin istediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın bonservisini belirledi!
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20 Ocak 2024 11:40
Süper Lig'de düzenli forma giymeye ancak 2020 yılında başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın yükselişi sürüyor.

Temmuz 2022'de geldiği Galatasaray'da gelişimini sürdüren, Cimbom'un bu sezonki en formda isimlerinden olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bir savunmacıdan fazla olduğunu forma giydiği her maçta gösteriyor.

Abdülkerim, iyi performansını Şampiyonlar Ligi'nde de perçinlerken golleriyle de takımına çok katkı veriyor. Milli futbolcu üç kulvarda bu sezon beş gol attı. Ayrıca 13 golle, 2020'den bu yana Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu...

Başarılı solak, zaman zaman sol bekte de görev alıp takımı rahatlatıyor.

İTALYANLAR İSTİYOR

Abdülkerim Bardakcı'nın performansı Avrupa'nın da gözünden kaçmış değil.

Milan başta olmak üzere pek çok dev kulüp milli futbolcuyu takip ediyor. Galatasaray yaklaşık 3 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

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