Galatasaray'a transferi ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın, Yusuf Demir'i 4 sezona yayılmış, 5 taksitte 6 milyon euro ödeneceğini açıklamasının ardından Rapid Wien'de kriz çıktı. Avusturya ekibinin Sportif Direktörü Zoran Barisic, taraftarlardan gelen tepkinin ardından bir basın toplantısı düzenledi ve transferin detaylarını paylaştı.



"İLK TEKLİF ÇARŞAMBA GELDİ"



Zoran Barisic, Yusuf Demir transferi için, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.



"KENDİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALDIK"



Barisic, Galatasaray'ın ödemeleri 3.5 yılda ödeyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle bu kullandığımız bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız" diye konuştu.



"ENFLASYONU DÜŞÜNMEDİM"



Uzun süreli ödemeler nedeniyle son ödemelerde paranın değer kaybetme riskinin olduğu hatırlatılan 52 yaşındaki futbol adamı, "Enflasyonu düşünmedim" cevabını verdi.



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



Galatasaray'dan, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı;



"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."







