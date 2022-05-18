Galatasaray'a sürpriz orta saha: Jean Onana!

4 milyon dolar!

Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'den düşen Bordeaux'dan Jean Onana'yı istediği iddia edildi.Africa Foot United'da yer alan habere göre; Bordeaux'nun yeni sezonda Ligue 2'de oynayacak olması nedeniyle Jean Onana'nın takımdan ayrılması bekleniyor.Galatasaray'ın Onana için 4 milyon euro düzeyinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilse de Milan'ın da 22 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade ediliyor.Geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Bordeaux'ya transfer olan Jean Onana, bu sezon takımıyla çıktığı 23 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik de skor katkısı sağladı.