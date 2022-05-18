Galatasaray'a sürpriz orta saha: Jean Onana!

Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'den düşen Bordeaux'nun 22 yaşındaki orta sahası Onana için teklif yapacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'a sürpriz orta saha: Jean Onana!
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18 Mayıs 2022 20:18
Galatasaray'ın, Fransa Ligue 1'den düşen Bordeaux'dan Jean Onana'yı istediği iddia edildi.

Africa Foot United'da yer alan habere göre; Bordeaux'nun yeni sezonda Ligue 2'de oynayacak olması nedeniyle Jean Onana'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

4 milyon dolar!

Galatasaray'ın Onana için 4 milyon euro düzeyinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilse de Milan'ın da 22 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Bordeaux'ya transfer olan Jean Onana, bu sezon takımıyla çıktığı 23 lig maçında 3 gol ve 2 asistlik de skor katkısı sağladı. 

 
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