Galatasaray'a öneri: Alvaro Gonzalez

Transferde gaza basan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse de yurt dışında büyük sükse yaptı.



Sarı-kırmızılılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda. Galatasaray bu doğrultuda bazı isimleri gündemine alırken, ABD basınından flaş bir iddia geldi.



Bonservisi elinde olan 32 yaşındali İspanyol stoper Alvaro Gonzalez'in menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Gonzalez'in 2 yıllık bir sözleşme istediği belirtilirken, bu isim Okan Buruk'a ve scout ekibine iletildi.



Okan Buruk ve scout ekibinden gelecek yanıt sonrası Alvaro Gonzalez için kesin karar verilecek.



ALVARO GONZALEZ KİMDİR?



Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu. Kariyerine Racing'in altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez, bu yaz serbest kaldı.



Alvaro Gonzalez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi.







