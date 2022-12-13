Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu sezon başında da yıldız isimleri renklerine bağlayan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Cimbom'un listesinde yer alan Roma'nın sol beki Matias Vina ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Ocak ayında Serie A devi, futbolcu ile yollarını ayırma yönünde bir karar verdi.2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Roma'ya 13 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu bu sezon 3 maçta şans buldu ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından tercih edilmiyor. Galatasaray, gözden çıkarılan futbolcu için Roma ve 25 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer süreci için bilgi istedi.Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Okan Buruk, sol bek transferine sıcak bakıyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 15 dakika süre alan Uruguaylı bek, kariyerinde 161 maçta 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Sol açık ve stoperde de oynayabilen Vina, kariyerindeki 161 maçın 120'sinde sol bek oynadı. Futbolcunun Roma ile sözleşmesi 2026'da sona erecek.