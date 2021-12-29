Galatasaray'a 'duvar' oldu: Abdulkadir Sünger

Altaş Denizlispor'un 21 yaşındaki kalecisi Abdulkadir Sünger, Galatasaray'a karşı Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı 19 kurtarışla tarihi bir performans sergiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 'duvar' oldu: Abdulkadir Sünger
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29 Aralık 2021 00:10
Altaş Denizlispor'un 21 yaşındaki Abdulkadir Sünger, Galatasaray'a karşı kalesinde devleşti.

Maç içerisinde kalesine gelen 21 şutun 18'ini kurtaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.


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