Galatasaray'a 'duvar' oldu: Abdulkadir Sünger

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

🧤Abdulkadir Sünger✨



🧱18 Kurtarış

⛔️ 1 Penaltı Kurtarışı

⚽️ 1 Penaltı Golü pic.twitter.com/8IpnQ1nT43



— Sporx (@sporx) December 28, 2021

Altaş Denizlispor'un 21 yaşındaki Abdulkadir Sünger, Galatasaray'a karşı kalesinde devleşti.Maç içerisinde kalesine gelen 21 şutun 18'ini kurtaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.