Galatasaray'a derbi öncesi müjde!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi müjdeli haberler geliyor.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan ve maça yetişip yetişmeyecekleri belli olmayan Yunus Akgün, Mario Lemina ve Victor Osimhen antrenmanda yer aldı.
3 futbolcunun da Fenerbahçe derbisinde süre alması bekleniyor.
