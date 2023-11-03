Galatasaray'a Chelsea'den sol bek; Cucurella

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Angelino'nun beklentileri karşılayamaması üzerine yeniden sol bek arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. Aslan, Chelsea'den Marc Cucurella için harekete geçti. İşte detaylar...

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Galatasaray'a Chelsea'den sol bek; Cucurella
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03 Kasım 2023 08:03
Son güncelleme 03 Kasım 2023 09:08
Galatasaray'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor.

Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı. Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Marc Cucurella...

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