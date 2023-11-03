HABERİN DETAYLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ

'da sol bek için yeniden çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekibi ocak ayında hareketlilik bekliyor.Sezon başında kadroya katılan Angelino beklentilerin altında kaldı. Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılar İspanyol sol bekin ikinci yarıdaki maaşı olan 1.15 milyon euro'yu da ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelino forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor.Angelino ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir sol bek alınacak. Temas kurulan ilk isim Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden..