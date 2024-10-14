Galatasaray'a 2.5 milyarlık dev gelir!

Geçen sezon 701 bin forma satışına ulaşan Galatasaray, bu sezon şimdiden 412 bini yakaladı. Mağazacılıktan 2024 yılında 2 milyar 456 milyon TL gelir elde edildi. Toplam gelir ise 8 milyar TL seviyesine yaklaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a 2.5 milyarlık dev gelir!
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14 Ekim 2024 08:42
Son iki sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2024 yılında da gelirlerini artırmayı başardı.

Mayıs ayına kadar oluşturulan mali tablolarda Sarı-Kırmızılılar'ın toplam geliri 8 milyar TL seviyelerine dayandı. Futbol faaliyetlerinin toplam hasılatı ise 5 milyar 495 milyon TL. Gelir kalemleri içinde mağazacılık ilk sırada yer aldı. Mağazacılık bu dönemde 2 milyar 456 milyon gelir elde etti. 2023 yılında bu alandaki gelir 1 milyar 93 milyon TL idi.

HEDEF '1 MİLYON' FORMA SATIŞI

Cim-Bom, geçen sezon 701 bin forma satışı ile bir rekorun altına imza attı. Aslan, bu sezon ise şimdiden 412 bin forma satışını şimdiden yakaladı. Galatasaray, bu sezon 1 milyon forma satmayı hedefliyor. 2023-2024 sezonunda Galatasaray mağazalarında toplam 3 milyon 900 bin adet ürün satıldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, ürün satışı konusunda bu rakamı da geçmeyi amaçlıyor. GS Store, yeni ürünler konusunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kısa süre içinde belirlenen yeni ürünler satışa çıkacak.

AVRUPA'DAN 1 MİLYAR 219 MİLYON

Gelir kaleminde ikinci sırada ise sponsorluk, isim hakkı ve reklam geliri yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda 1 milyar 890 milyon TL gelir elde etti. Loca ve kombine satışlarından elde edilen gelir ise 1 milyar 835 milyon TL. Avrupa arenasından elde edilen hasılat ise 1 milyar 219 milyon TL'yi buldu. Yayın haklarından elde edilen rakam ise 329 milyon TL. Sporcu satışlarından elde edilen gelir ise 217 milyon TL seviyelerinde yer aldı. 

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