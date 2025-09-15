15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-288'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-274'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Galatasaray, 5. haftada zirvede!

Süper Lig'de 5. hafta maçları geride kaldı. Galatasaray, 5. haftayı lider tamamladı.

calendar 15 Eylül 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, 5. haftada zirvede!
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.


Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1

Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2

ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2

TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2

Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1

Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1

Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 5 5 0 0 15 1 14 15
2.FENERBAHÇE A.Ş. 4 3 1 0 7 2 5 10
3.TRABZONSPOR A.Ş. 5 3 1 1 4 2 2 10
4.GÖZTEPE A.Ş. 5 2 3 0 7 2 5 9
5.HESAP.COM ANTALYASPOR 5 3 0 2 6 5 1 9
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 3 0 2 7 9 -2 9
7.TÜMOSAN KONYASPOR 4 2 1 1 9 4 5 7
8.CORENDON ALANYASPOR 4 2 1 1 5 3 2 7
9.SAMSUNSPOR A.Ş. 4 2 1 1 5 4 1 7
10.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 0 1 4 4 0 6
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 1 1 2 2 6 -4 4
12.İKAS EYÜPSPOR 5 1 1 3 4 9 -5 4
13.KASIMPAŞA A.Ş. 4 1 0 3 4 6 -2 3
14.ZECORNER KAYSERİSPOR 4 0 3 1 3 7 -4 3
15.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 4 1 0 3 2 7 -5 3
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 3 0 2 1 2 3 -1 2
17.KOCAELİSPOR 5 0 1 4 2 8 -6 1
18.GENÇLERBİRLİĞİ 5 0 0 5 3 9 -6 0
6. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

