Galatasaray, 5. haftada zirvede!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor, 90+3. dakikada attığı golle Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi ve liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 5. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 0-1
Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-2
ikas Eyüpspor-Galatasaray: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 1-2
Beşiktaş-RAMS Başakşehir: 2-1
Zecorner Kayserispor-Göztepe: 1-1
Gaziantep FK-Kocaelispor: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0
Puan durumu
6. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
19 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|5
|5
|0
|0
|15
|1
|14
|15
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|3.TRABZONSPOR A.Ş.
|5
|3
|1
|1
|4
|2
|2
|10
|4.GÖZTEPE A.Ş.
|5
|2
|3
|0
|7
|2
|5
|9
|5.HESAP.COM ANTALYASPOR
|5
|3
|0
|2
|6
|5
|1
|9
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|-2
|9
|7.TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|4
|5
|7
|8.CORENDON ALANYASPOR
|4
|2
|1
|1
|5
|3
|2
|7
|9.SAMSUNSPOR A.Ş.
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|1
|7
|10.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|4
|1
|1
|2
|2
|6
|-4
|4
|12.İKAS EYÜPSPOR
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
|14.ZECORNER KAYSERİSPOR
|4
|0
|3
|1
|3
|7
|-4
|3
|15.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|1
|0
|3
|2
|7
|-5
|3
|16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|17.KOCAELİSPOR
|5
|0
|1
|4
|2
|8
|-6
|1
|18.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|0
|0
|5
|3
|9
|-6
|0
