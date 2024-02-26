Galatasaray, 3 VAR hakemi için harekete geçiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, salı günü düzenlenecek sponsorluk toplantısında TFF hakkında açıklamalarda bulunacak ve 3 VAR hakeminden duyulan rahatsızlığı dile getirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 3 VAR hakemi için harekete geçiyor
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26 Şubat 2024 08:08
Galatasaray'da öfke büyüyor. Mauro Icardi'nin görüntüler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında son dakikada verilen penaltıya isyan eden sarı-kırmızılılarda bu kez Başkan Dursun Özbek, sıkıntılarını dile getirecek.

DURSUN ÖZBEK KONUŞACAK

Milliyet'in haberine göre; resmi siteden zehir zemberek bir paylaşım yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraber tüm kurulları istifaya davet eden sarı-kırmızılılarda, Başkan Özbek'in salı günü düzenlenecek sponsorluk toplantısında önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi. Özbek'in, resmi siteden yazılı olarak yapılan açıklamayı bu kez sözlü olarak dile getireceği belirtildi.

3 VAR HAKEMİ İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Galatasaray Başkanı'nın, özellikle 3 VAR hakemi ile ilgili duyulan rahatsızlığı kamuoyuna sunacağı bildirildi. Dursun Özbek'in, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında VAR koltuğunda bulunan Erkan Engin ile beraber, yine bu sezon Galatasaray maçlarındaki kararları ile tepki toplayan Mustafa İlker Coşkun ve Emre Malok'un bir daha görev almaması için tepkisini göstereceği öğrenildi.



 
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