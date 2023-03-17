Galatasaray 15'te 15 için Konya'da!

Kasımpaşa galibiyetiyle Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kıran ve ligde kazanma serisini 14 maça çıkaran Galatasaray, bu akşam zorlu Konya deplasmanında seriyi daha da geliştirmeye çalışacak. Aslan kazanırsa, 2 maç fazlasıyla Fener'e 12 puan fark atmış olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray 15'te 15 için Konya'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 08:32
Süper Lig'de haftanın açılışını Galatasaray, Konyaspor deplasmanında yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı Zaniolo'nun golüyle devirerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkaran Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömmeyi başardı. Cim Bom, bugün Konya karşısında bu rekoru daha da geliştirmenin hesapları içinde.

ARAYI DAHA DA AÇABİLİR

Ligde 15'te 15'i kovalayan Aslan, kupadaki 3 zafer de eklendiğinde 18 resmi maçlık muhteşem bir seriye ulaşacak. Bir yandan zirvedeki yerini de sağlamlaştırmak isteyen Galatasaray, Konya'yı mağlup etmesi halinde en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle aradaki puan farkını 2 maç fazlasıyla da olsa 12'ye çıkaracak.

STANOJEVIC'İN SON ŞANSI

Sezona çok iyi başlayan Konyaspor ise İlhan Palut dönemi sonrasında düşüşü bir türlü önleyemedi. Yeşil-Siyahlılar'ın son 10 haftadaki tek galibiyeti, hükmen Hatayspor'a karşıydı. Galatasaray karşısında alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevine son verilmesi bekleniyor.

2 SENEDİR KABUS OLUYOR

Ev sahibi ekibin son haftalardaki kötü gidişatına rağmen, Galatasaray 2 sezondur Konya'da tam anlamıyla kâbus yaşıyor. Geçen sezon deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olan Cim Bom, bir önceki sezon oynanan karşılaşmayı da 4-3'lük skorla kaybetmişti. Konyaspor evinde Galatasaray'a karşı olan bu galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery