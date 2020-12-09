Galatasaray 11 günde 4 kritik maça çıkacak

Süper Lig'de haftayı Hatayspor galibiyetiyle kapatan ve zirve yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren Galatasaray, dinlenmeye çekildi. BAY haftası nedeniyle ligde bu hafta sonunu boş geçecek olan Sarı-Kırmızılılar'ı, 15 Aralık'tan itibaren zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği ile Türk Telekom Stadı'nda oynadıktan 3 gün sonra, Süper Lig'de Karagümrük deplasmanına çıkacak. Bu mücadelenin ardından hafta içinde kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Cim Bom, 4 gün sonra, hafta sonunda Trabzonspor deplasmanında sahne alacak. Sadece 11 günde 4 önemli mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'ın iki kulvardaki kaderi, alınacak skorlara göre belli bir ölçüde şekillenecek.



ÖZEL PROGRAM UYGULANACAK



İşte bu kritik periyotta kayıp yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, özel bir çalışma programı hazırladı. Takım 4 günlük izinden döndükten sonra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde adeta bir kamp havasında hazırlıklar yapılacak. Fiziksel açıdan takım seviyesinin altında kalan birçok oyuncu için, kondisyoner Scott Piri'nin bireysel program uygulayacağı ve bazı günlerde çift idmanla yola devam edileceği öğrenildi.



