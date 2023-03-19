Galatasaray 10'u arıyor: Mertens

Galatasaray, Dries Mertens'in yokluğunda hücumda tel tel dökülüyor. Belçikalı oyuncunun forma giydiği 20 lig maçında 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı takım, Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 2 maçta birer gol atabildi.
35 yaşındaki yıldızın yokluğundan orta saha da olumsuz etkilendi. Hücumda rakibe baskıyı başlatan isim olan Mertens; Torreira-Oliveira ikilisine sürekli yardıma gelip top dağıtımında rahatlatıyordu.
Sakatlığını atlatan Mertens, Adana Demirspor maçında ilk 11'e dönecek.
35 yaşındaki yıldızın yokluğundan orta saha da olumsuz etkilendi. Hücumda rakibe baskıyı başlatan isim olan Mertens; Torreira-Oliveira ikilisine sürekli yardıma gelip top dağıtımında rahatlatıyordu.
Sakatlığını atlatan Mertens, Adana Demirspor maçında ilk 11'e dönecek.
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