Galatasaray 10'u arıyor: Mertens

Galatasaray, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dries Mertens'in yokluğunda hücumda büyük sorun yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray 10'u arıyor: Mertens
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19 Mart 2023 10:37
Galatasaray, Dries Mertens'in yokluğunda hücumda tel tel dökülüyor. Belçikalı oyuncunun forma giydiği 20 lig maçında 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı takım, Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı 2 maçta birer gol atabildi.

35 yaşındaki yıldızın yokluğundan orta saha da olumsuz etkilendi. Hücumda rakibe baskıyı başlatan isim olan Mertens; Torreira-Oliveira ikilisine sürekli yardıma gelip top dağıtımında rahatlatıyordu.

Sakatlığını atlatan Mertens, Adana Demirspor maçında ilk 11'e dönecek.

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