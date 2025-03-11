Gabriel Sara, eski pozisyonuna dönüyor

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Antalyaspor maçıyla birlikte eski pozisyonuna dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara, eski pozisyonuna dönüyor
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11 Mart 2025 12:03
Galatasaray'da Okan Buruk, sezona fırtına gibi başlayan ancak sakatlığını atlattıktan sonra bir türlü eski günlerine dönemeyen Gabriel Sara için kararını verdi.

Brezilyalı yıldız, Antalyaspor maçıyla birlikte eski pozisyonuna dönüyor.

Forvet arkası ve kanatlarda beklenen katkıyı sağlayamayan Sambacı'yı yeniden 8 numaraya çekmeye hazırlanan Okan Buruk, Mario Lemina'yı ise kulübeye çekecek.

Orta alanda Sara'nın partneri yine Torreira olacak.

BU SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki Sara, bu sezon oynadığı 35 resmi maçta 2 gol atıp 7 asist yaptı.  

 
 

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