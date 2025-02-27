Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara eski formunu aratıyor.
Yıldız futbolcu, son olarak Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştı. San-kırmızılılarda 28 Ekim'de skora katkı yapan Sambacı, o tarihten sonra ortadan kayboldu.
20 MAÇTIR SKOR YOK
Daha sonra forma giydiği 20 maçta gol veya asist üretemeyen Sara, sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçırdı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol atarken 7 de asist yaptı.
2029 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.
SAKATLIK ETKİSİ
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Sara, sakatlığını atlatmasına rağmen bu sürecin ardından eski formunun çok uzağında kaldı.
Yıldız futbolcu, son olarak Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştı. San-kırmızılılarda 28 Ekim'de skora katkı yapan Sambacı, o tarihten sonra ortadan kayboldu.
20 MAÇTIR SKOR YOK
Daha sonra forma giydiği 20 maçta gol veya asist üretemeyen Sara, sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçırdı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol atarken 7 de asist yaptı.
2029 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.
SAKATLIK ETKİSİ
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Sara, sakatlığını atlatmasına rağmen bu sürecin ardından eski formunun çok uzağında kaldı.
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