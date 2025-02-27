Gabriel Sara, eski formunu aratıyor

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, son 20 maçta skora katkı yapamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara, eski formunu aratıyor
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27 Şubat 2025 09:24
Son güncelleme 27 Şubat 2025 09:26
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara eski formunu aratıyor.

Yıldız futbolcu, son olarak Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında 2 asist yapmıştı. San-kırmızılılarda 28 Ekim'de skora katkı yapan Sambacı, o tarihten sonra ortadan kayboldu.

20 MAÇTIR SKOR YOK

Daha sonra forma giydiği 20 maçta gol veya asist üretemeyen Sara, sakatlığı nedeniyle 3 maç kaçırdı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33 karşılaşmada 2 gol atarken 7 de asist yaptı.

2029 yılana kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız, 18 milyon euro'ya transfer olmuştu.

SAKATLIK ETKİSİ

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere kaldığı Başakşehir maçında sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalan Sara, sakatlığını atlatmasına rağmen bu sürecin ardından eski formunun çok uzağında kaldı.



 

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