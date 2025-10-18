Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"İYİ BİR GALİBİYET OLDU"
Maçın genel değerlendirmesini yapan Brezilyalı futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK OYUNCULAR, İSİMLERİ YETER"
Takıma yeni katılan İlkay Gündoğan ve Leroy Sané hakkında da konuşan Sara, şu sözleri dile getirdi:
"Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar, dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum."
Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Başakşehir maçının ardından konuştu.
Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı!
Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
