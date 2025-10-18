18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-2
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
1-1
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
2-170'
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
0-278'
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
2-280'
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
3-2
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
0-190'
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
1-074'
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
1-190'

Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Başakşehir maçının ardından konuştu.

calendar 18 Ekim 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, deplasmanda RAMS Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR GALİBİYET OLDU" 

Maçın genel değerlendirmesini yapan Brezilyalı futbolcu, "İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK OYUNCULAR, İSİMLERİ YETER"

Takıma yeni katılan İlkay Gündoğan ve Leroy Sané hakkında da konuşan Sara, şu sözleri dile getirdi:

"Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar, dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.