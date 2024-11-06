Futsalda İngiltere'ye mağlubuz

Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İngiltere'ye 3-0 mağlup oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsalda İngiltere'ye mağlubuz
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05 Kasım 2024 22:00
Son güncelleme 06 Kasım 2024 00:01
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya mücadele ediyor.

Organizasyonun ikinci maçında İngiltere ile karşı karşıya gelen Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye, 6 Kasım Çarşamba günü Ukrayna ile karşılaşacak.

Şampiyonada grup maçlarının ardından 10 Kasım'da final ve sıralama maçları yapılacak.

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