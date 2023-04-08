Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın Porec kentinin 11-16 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Futsalweek Turnuvası'na katılacak Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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08 Nisan 2023 23:57
Hırvatistan'ın Porec kentinin 11-16 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Futsalweek Turnuvası'na katılacak Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda millilerin yanı sıra Karadağ, Slovenya ve Kosova da yer alacak. Kadroya davet edilen oyuncular, bugün Kocaeli'de toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Alpay Yüzgeç (ZVV Ede Futsal), Galip Kaan Zorba (Bodrumspor), Kamilcan Akparlak (Emirdağspor), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe SK), Burak Uğurlu (Gaziantep Kale SK), Melih Kaan Özkul (Anadolubeyi SK), Süleyman Serhat Boztepe (Pasur Belediyespor), Umur Ağır (Krijnen Malle), Sefa Yılmaz (Akşehirspor), Ramazan Bildirici (Çamlıcaspor), Erdem Kuş (Full Hasselt), Oğuzhan Arslan (Futsal Team Charleroi), Cem Keskin (Şişli SK), Adem Küçükkartal (Örebro Futsal).

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