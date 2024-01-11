Futbolda ara transfer dönemi başladı

2023-2024 sezonunun ara transfer dönemi resmen başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Futbolda ara transfer dönemi başladı
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11 Ocak 2024 15:06
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, bugün başlayan ara transfer dönemi 9 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp 15 Eylül'de tamamlanmıştı.

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