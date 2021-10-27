Futbolda 5 oyuncu değişikliği için karar!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte oyuncu değişikliği sayısını geçici olarak 3'ten 5'e yükseltmişti.
Times'ın haberine göre; IFAB, gerçekleştirilen toplantı sonrasında 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale gelmesi için karar kıldı.
IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralını ilk olarak 8 Mayıs 2020'de getirmişti.
Times'ın haberine göre; IFAB, gerçekleştirilen toplantı sonrasında 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale gelmesi için karar kıldı.
IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralını ilk olarak 8 Mayıs 2020'de getirmişti.