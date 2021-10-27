Futbolda 5 oyuncu değişikliği için karar!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futboldaki oyuncu değişikliği kuralı için kararını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Futbolda 5 oyuncu değişikliği için karar!
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27 Ekim 2021 19:49
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs pandemisinin hayatımıza girmesiyle birlikte oyuncu değişikliği sayısını geçici olarak 3'ten 5'e yükseltmişti.

Times'ın haberine göre; IFAB, gerçekleştirilen toplantı sonrasında 5 oyuncu değişikliği kuralının kalıcı hale gelmesi için karar kıldı.

IFAB, 5 oyuncu değişikliği kuralını ilk olarak 8 Mayıs 2020'de getirmişti.


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