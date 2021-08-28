Fulham, Osayi Samuel'in peşinde

İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fulham, Osayi Samuel'in peşinde
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28 Ağustos 2021 09:53
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
İngiltere Championship ekibi Fulham, Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Osayi için 2 milyon euroluk bonservis bedeli teklifi ile Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Fulham, bir yandan da Nijeryalı futbolcu ile görüşmeleri sürdürüyor.

5 MİLYON EURO

Osayi için şu ana kadar kulübe ulaşan kiralama tekliflerini geri çeviren Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

Osayi, geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin Euro bonservis bedeliyle QPR'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 


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