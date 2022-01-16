Fuat Çapa: 'Oyun istediğimiz gibi geçti'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini anlatan Çapa, oyuncuların gol attıktan sonra girdikleri net pozisyonları değerlendiremediğini vurguladı.



Çapa, oyuncularının iyi savunma yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyun 2-0 olduktan sonra karşılaşma tamamen istediğimiz gibi geçti. Zor bir karşılaşma. Önemli olan bizim adımıza olan 3 puan. Cuma günü oynayacağımız Kocaelispor karşılaşması öncesi güzel bir moral oldu. Bizim açımızdan güler yüzle evimize, taraftarlarımıza dönmemiz iyi bir netice oldu."





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