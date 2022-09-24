Frutti Extra Cup'ta final heyecanı

Frutti Extra Cup'ta final maçı bugün saat 20.00'de Nilüfer Barış Spor Salonu'nda Galatasaray Nef ile Frutti Extra Bursaspor arasında oynanacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Frutti Extra Cup'ta final heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2022 14:37
Frutti Extra Cup final maçında Galatasaray Nef ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek. 20.00'de başlayacak mücadele, Nilüfer Barış Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup, 8 takımın katılımıyla 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 69-64 mağlup ederek turnuvada finale yükseldi.

Frutti Extra Bursaspor ise, ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nın yarı finalinde Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 mağlup etti ve finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Frutti Extra Bursaspor'un Galatasaray Nef ile oynayacağı final maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ