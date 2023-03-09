Frutti Extra Bursaspor, Romanya'da mağlup

Basketbol 7Days Avrupa Kupası A Grubu'nun 15. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 87-83 yenildi.
Kaloşvar kentindeki Bt-Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 24-18 önde geçtiği mücadelede devre arasına 49-37 üstünlükle girdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrek, U-BT Cluj-Napoca'nın 68-58 skor üstünlüğüyle tamamlandı. Frutti Extra Bursaspor, oyunun son bölümünde aradaki skor farkını azaltmasına rağmen sahadan 87-83 mağlup ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor'da 23 sayı kaydeden Onuralp Bitim, maçın en skoreri oldu.
U-BT Cluj-Napoca, grupta 5. galibiyetine ulaştı. Frutti Extra Bursaspor ise 8. mağlubiyetini aldı.
Kaloşvar kentindeki Bt-Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 24-18 önde geçtiği mücadelede devre arasına 49-37 üstünlükle girdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrek, U-BT Cluj-Napoca'nın 68-58 skor üstünlüğüyle tamamlandı. Frutti Extra Bursaspor, oyunun son bölümünde aradaki skor farkını azaltmasına rağmen sahadan 87-83 mağlup ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor'da 23 sayı kaydeden Onuralp Bitim, maçın en skoreri oldu.
U-BT Cluj-Napoca, grupta 5. galibiyetine ulaştı. Frutti Extra Bursaspor ise 8. mağlubiyetini aldı.
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