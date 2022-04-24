Frutti Extra Bursaspor'dan Afyon'a büyük fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 94-59 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Frutti Extra Bursaspor'dan Afyon'a büyük fark!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2022 16:31
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Frutti Extra Bursaspor 94-59 kazandı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Tolga Edis

Frutti Extra Bursaspor: Tarık Sezgün 6, Mithat Can Özalp 5, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 18, Heyes 10, Holland 12, Needham 15, Metin Türen 10, Andrews 12, Dudzinski 4, Birkan Batuk

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Berkan Aksu 2, Onur Özkapıcı 3, Hüseyin Çevirgen 2, Kayra Can Müezzinoğlu, Tuğberk Gedikli 3, Mertcan Solkol 2, Şafak Edge 7, Hamilton 3, Hayes 18, Filipovity 19

1. Periyot: 29-11

Devre: 43-24

3. Periyot: 76-41

Beş faulle çıkanlar: 32.08 Holland (Frutti Extra Bursaspor)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ