Freiburg, Werder Bremen'i eli boş gönderdi!

Almanya Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Freiburg, sahasında Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Freiburg, Werder Bremen'i eli boş gönderdi!
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22 Ekim 2022 20:51
Almanya Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Freiburg, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.

Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi Freiburg 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lukas Kübler ve 80. dakikada Vincenzo Grifo attı.

Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 21'e, Werder Bremen 15'e çıkardı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ!


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