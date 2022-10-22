Freiburg, Werder Bremen'i eli boş gönderdi!

Almanya Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Freiburg, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.
Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi Freiburg 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lukas Kübler ve 80. dakikada Vincenzo Grifo attı.
Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 21'e, Werder Bremen 15'e çıkardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ!
Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi Freiburg 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Lukas Kübler ve 80. dakikada Vincenzo Grifo attı.
Alınan bu sonucun ardından Freiburg puanını 21'e, Werder Bremen 15'e çıkardı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ!