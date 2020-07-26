Fredrik Gulbrandsen: "Şampiyonluktan dolayı gururluyum"

Başakşehir'in forvet oyuncusu Gulbrandsen, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fredrik Gulbrandsen: 'Şampiyonluktan dolayı gururluyum'
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26 Temmuz 2020 19:26
Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Norveçli futbolcu, "İlk defa şampiyonluk kazanan bir takımın parçası olmak gurur verici. Mutluyum, gurur duyuyorum." dedi.

Takımdaki rekabetin üst düzey olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki golcü oyuncu, "Burada olduğum için mutluyum. Takımda çok kaliteli oyuncular var, her pozisyonda birden fazla kaliteli oyuncular var. Bekleyenler de sürekli oynayanları zorluyor ve böylece rekabet ile başarı geldi." ifadelerini kullandı.



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