Fred, Kasımpaşa maçında olacak mı?

Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi.
FENERBAHÇE RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe teknik heyeti, yüzde yüz hazır olmadan Fred konusunda risk almak ve Brezilyalı futbolcuyu sahaya sürmek istemiyor.
30 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
13 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.
FRED'İN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.
FENERBAHÇE RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe teknik heyeti, yüzde yüz hazır olmadan Fred konusunda risk almak ve Brezilyalı futbolcuyu sahaya sürmek istemiyor.
30 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
13 MAÇ KAÇIRDI
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.
FRED'İN İSTATİSTİKLERİ
Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı.
Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.
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