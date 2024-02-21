Fred, Kasımpaşa maçında olacak mı?

Fenerbahçe'de teknik heyet, yüzde yüz hazır olmadan Fred'e görev vermek istemiyor. Brezilyalı yıldızın bu nedenle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred, Kasımpaşa maçında olacak mı?
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21 Şubat 2024 15:18
Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi.

FENERBAHÇE RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe teknik heyeti, yüzde yüz hazır olmadan Fred konusunda risk almak ve Brezilyalı futbolcuyu sahaya sürmek istemiyor.

30 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

13 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. 29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.

FRED'İN İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı.

Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.

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