Fraport TAV Antalyaspor, Zymer Bytyqi'yi transfer etti

Fraport TAV Antalyaspor, 27 yaşındaki Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde asbaşkan Sinan Boztepe ile yeni transfer Bytyqi yer aldı.Törende konuşan Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çekerek, Bytyqi'nin bu sezon dördüncü transferleri olduğunu belirtti. Boztepe,dedi.Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek,diye konuştu.