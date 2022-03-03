Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa Kupası yarı finalinde Nantes, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Monaco'yu penaltılarda 4-2'yle geçerek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fcnantes.com
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Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu
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03 Mart 2022 01:50
Fransa Kupası yarı finalinde Nantes ile Monaco karşı karşıya geldi.

Stade de la Beaujoire'de oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Nante, penaltılarda 4-2 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada Monaco Maripan'ın 12. dakikada attığı golle öne geçerken 21. dakikada Sidibe'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda Nantes'ın Moutoussamy ile 74'te bulduğu gole 76'da Boadu cevap verinde maçın normal süresi 2-2 tamamlandı. Penaltı vuruşlarında ise Monaco Ben Yedder ve Tchouameni'nin atışlarını kaçırmasıyla kupadan elendi ve Nantes finale adını yazdırmayı başardı.

Fransa Kupası'nda final maçı 8 Mayıs Pazar günü Stade de France'de Nice - Nantes arasında oynanacak.

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