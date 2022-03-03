Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

Fransa Kupası yarı finalinde Nantes ile Monaco karşı karşıya geldi.



Stade de la Beaujoire 'de oynanan ve normal süresi 2-2 biten maçı Nante, penaltılarda 4-2 kazanarak finale yükselmeyi başardı.



Karşılaşmada Monaco Maripan'ın 12. dakikada attığı golle öne geçerken 21. dakikada Sidibe'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 tamamlandı.



İkinci yarıda Nantes'ın Moutoussamy ile 74'te bulduğu gole 76'da Boadu cevap verinde maçın normal süresi 2-2 tamamlandı. Penaltı vuruşlarında ise Monaco Ben Yedder ve Tchouameni'nin atışlarını kaçırmasıyla kupadan elendi ve Nantes finale adını yazdırmayı başardı.



Fransa Kupası'nda final maçı 8 Mayıs Pazar günü Stade de France'de Nice - Nantes arasında oynanacak.





İLGİLİ VİDEO