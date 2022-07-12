Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK bir süredir sol bek bölgesini doldurmak için yaptığı girişimlerde mutlu sona ulaştı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu Ambroise Oyongo ile anlaşmaya vardı.



GAZİANTEP FK İÇİN İSTANBUL'A GELECEK



Gaziantep Güneş'in haberine göre; yapılan görüşmeler neticesinde orta yolu bulan ve el sıkışılan Oyongo'nun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı ifade edildi.



OYONGO KİMDİR?



Profesyonel futbol kariyerine Cotonsport'ta başlayan ve sonrasında Newyork RB'ye transfer olan Oyongo sırasıyla Montreal, Montpellier, Krasnodar ve tekrar Montpellier forması giydi. Oyongo ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ