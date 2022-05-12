Fransa'da ortalık karıştı: 'Bu ülke b.kun içinde demektir!'

"BU ÜLKE B.KUN İÇİNDE DEMEKTİR"

NİCE KULÜBÜ DE TEPKİ GÖSTERDİ

EMİLİANO SALA NASIL ÖLMÜŞTÜ

Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier, Saint Etienne ile oynanan müsabakası sonrası taraftarların yaptıkları tezahüratlar nedeniyle adeta sinir krizi geçirdi.Nice taraftarları, Nantes ile oynanan Fransa Kupası finalinin ardından inanılmaz bir skandala imza attı. 7 Mayıs'taki müsabakada Nantes'a yenilen ve kupayı kaybeden Nice'te tribünler, Nantes'tan Cardiff City'e transfer olmak için bindiği özel uçağın düşmesi sonucu vefat eden Emiliano Sala ile dalga geçti.Nice tribünleri, Saint Etienne ile oynanan maçta "Arjantinli iyi yüzemiyor, Emiliano Sala suyun altında" tezahüratı yaptı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Christophe Galtier şu ifadeleri kullandı:"Duyduğumu tanımlayacak bir söz bulamıyorum. Maçtan sonra soyunma odasına girdiğimizde, gündemimiz galibiyeti kutlamak değildi, oyuncularımın duyduğuydu. Kulübün konuya ilişkin bir açıklama yaptığını biliyorum. Tüm oyuncuların ve ekibim adına Emiliano Sala'nın ailesinden ve Nantes Kulübü'nden özür dilediğimizi belirtmek istiyorum. Bir stadyumda çok şey duyabilirsiniz. Burada tezahürat yapan birkaç kişiden bahsediyorum, birkaç kişi ama seslerini duyabilirsiniz. Üç kişi değildiler. Bu söyleyeceğimden rahatsız olurlarsa eğer, antrenmana gelebilirler, yüzlerine de aynı şeyleri söylerim.Tribünler toplumun aynasıdır derler. Bizim toplumumuz buysa eğer, inanın bana b.kun içindeyiz demektir. Duyduklarım kabul edilebilir şeyler değildi. Oyuncularımıza laflar atıldı, kupa maçının hakemi sayın Frappart'a küfürler oldu. Oysa ki kupayı bize kendisi kaybettirmedi, biz kendimiz kaybettik. Tüm bunların arasında, trajik bir kazada yaşamını yitiren birinin isminin neden geçtiğini anlayamıyorum. Sürrealist bir olay benim için. Diyecek söz bulamıyorum. Evlerinde kalsınlar! Böyle şeyler duymamalıyız. Evlerinde kalsınlar! Ölülere küfür etmek için geleceklerse eğer hiç gelmesinler. Şişe atmak için geleceklerse, evlerinde kalsınlar! Bu kişiler olmadan da kazanırız"Nice Kulübü, Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili dalga geçecek şekilde tezahürat yapan taraftarlara tepki gösterdi. Nice'ten yapılan açıklamada, "Emiliano Sala'yla ilgili duyulan tezahüratı en sert şekilde kınıyoruz. Taraftarlarının bir azınlığının bu akıl almaz ve sefil provokasyonunda ne kendi ne de Nice ailesinin değerlerini tanımadıklarını belirtiyozu. Nice, Emiliano Sala'nın ailesine ve yakın olanlara desteğini gönderiyor" denildi.RMC Sport'ta yer alan habere göre; Bu tezahüratın Fransa Kupası'nda Nantes ve Nice arasında oynanan finalde de tribünlerde söylendiği vurgulandı.Nantes'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Emiliano Sala, Cardiff City'nin radarına girmişti. Cardiff City, 2019 yılının ara transfer ve tescil döneminde 17 milyon euro bedelle Emiliano Sala'yı kadrosuna katmıştı. 21 Ocak 2019 günü Fransa'dan İngiltere'ye hareket ettiği uçakta kazaya karışan Emiliano Sala, pilot David Ibbotson'la birlikte vefat etmişti.