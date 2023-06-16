Fransa Cebelitarık'ta zorlanmadı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fransa Cebelitarık'ta zorlanmadı
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16 Haziran 2023 23:40
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 3. maçında Fransa, deplasmanda Cebelitarık'a konuk oldu.

Do Algarve Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Giroud'un golüyle öne geçen Fransa, 45+3'te Mbappe'nin attığı penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı. 78. dakikaya gelindiğinde ise Mouehli'nin kendi kalesine attığı golle fark üçe çıktı ve maçın sonucu belirlendi.

Bu sonuçla Fransa grubunda 3'te 3 yaparken 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise puansız olarak grubun son sırasından bu hafta da kurtulamadı.

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