Frankfurt, West Ham'ı deplasmanda yıktı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Frankfurt deplasmanda, West Ham ile karşı karşıya geldi.
London Stadium'da oynanan mücadeleyi Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Knauff ve 54. dakikada Kamada kaydetti. West Ham'ın tek golü 21. dakikada Antonio'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Frankfurt, ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.
London Stadium'da oynanan mücadeleyi Frankfurt 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Knauff ve 54. dakikada Kamada kaydetti. West Ham'ın tek golü 21. dakikada Antonio'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Frankfurt, ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı 5 Mayıs'ta Almanya'da oynanacak.
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