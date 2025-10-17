17 Ekim
Frankfurt, Götze ile uzatmayı düşünüyor!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Götze ile sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 17 Ekim 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Frankfurt forması giyen Mario Götze'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

UZAMA MADDESİ BULUNUYOR

Sky DE'nin haberine göre Alman futbolcunun 2026 yılına kadar geçerli sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon, belirli bir maç sayısına ulaşmasına bağlı ve 33 yaşındaki yıldızın bu sezon gerekli sayıya ulaşmasının zor göründüğü belirtildi.

TARAFLAR ARASI GÖRÜŞME

Eintracht Frankfurt sportif direktörü Markus Krösche ile Götze arasında ilk görüşmelerin yapıldığı, tarafların kış aylarında yeniden bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

Tarafların prensipte sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtilirken, MLS'e transfer seçeneğinin şu an için Götze'nin planları arasında yer almadığı ifade edildi.

